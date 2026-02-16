Sperren, Unfälle, Kettenpflicht: Schneefälle sorgen für Chaos auf Tirols Straßen

Schnee und Glätte zum Wochenstart in Tirol: Mehrere Bundes- und Landesstraßen mussten Montagfrüh gesperrt werden, auch die Inntalautobahn im Oberland. Auf anderen Straßen gilt Schneekettenpflicht. Auf der Loferer Straße wurden bei einem Unfall drei Personen verletzt. Es ist mit starken Verzögerungen in fast allen Bezirken zu rechnen.