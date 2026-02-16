Ein Preis für einen Preis: Bank in Imst erhält Auszeichnung aus Washington

Aus Washington erhielt die Sparkasse Imst Privatstiftung den Sustainable Developement Award 2025. Die Auszeichnung erhielt die Bank, weil sie selbst ein Projekt am Krankenhaus Zams unterstützte.

Imst – Seit Kurzem hält die Imster Sparkasse einen internationalen Preis in den Händen – und zwar den in Washington D.C. vergebenen Sustainable Development Goal (SDG) Award 2025. Das Ungewöhnliche dabei: Das Imster Bankhaus gewann die Auszeichnung dafür, dass sie selbst einen Preis verliehen hat. Es geht um den Förderpreis der Sparkasse, der ganz speziell eine Gewaltschutzgruppe am Bezirkskrankenhaus Zams unterstützt hat.

Ausgezeichnet wurde die Sparkasse Imst Privatstiftung in der Kategorie „Inclusive Banking and Social Impact“ für die Förderung des Projekts „Implementierung einer Gewaltschutzgruppe“ am Krankenhaus St. Vinzenz in Zams. Ziel der Gewaltschutzgruppe ist es, während ambulanter bzw. stationärer Aufenthalte Betroffene häuslicher, körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt frühzeitig zu erkennen. Die Initiative wurde bereits 2024 mit dem Förderpreis der Sparkasse Imst Privatstiftung prämiert. „Dass ein Projekt aus unserer Region in Washington gewürdigt wird, zeigt, welche Wirkung verantwortungsvolles regionales Engagement entfalten kann“, betonen die beiden Vorstände der Sparkasse Imst, Mario Kometer und Markus Scheiring.