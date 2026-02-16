Fachkräfte von morgen auf der Suche

Eine Frage, ein erstes Gespräch, ein erstes Ausprobieren: Auf der BeSt Innsbruck werden passende Berufs- und Bildungswege gefunden. Ausstellende können in diesem entscheidenden Moment begleiten – persönlich und auf Augenhöhe.

Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung, die BeSt, macht Halt in der Messe Innsbruck: vom 2. bis 4. Dezember 2026.

Auf der BeSt Innsbruck, die bei freiem Eintritt stattfindet, treffen um die 25.000 Besucher:innen auf ca. 220 Aussteller:innen. Vertreten sind Unternehmen, Lehrbetriebe, Hochschulen, Kollegs, Berufsschulen, Schulen, Informations- und Beratungsstellen.

Breite Zielgruppe, langfristige Wirkung

Lehrstellensuchende, zukünftige Fachkräfte, Maturant:innen auf der Suche nach Jobs oder Studienmöglichkeiten, Eltern, Lehrkräfte sowie Führungskräfte der Zukunft – sie alle besuchen die Messe, um Berufe kennenzulernen und den nächsten Karriereschritt zu planen. „Die Messe bietet Gelegenheit, sich bei dieser wichtigen Zielgruppe sichtbar zu positionieren und einen Talentepool aufzubauen“, erklärt Matthias Penz, GF der SoWi-Holding, Organisator der BeSt Innsbruck. Es entstehen Kontakte, die weit über die Messe hinaus wirken und langfristig relevant bleiben.

Wenn Fachkräfte knapp werden, sind Gespräche mit den Talenten von morgen entscheidend. © Victor Klein

Begegnungen, die in Erinnerung bleiben

Neben dem vielfältigen Informationsangebot hinterlassen vor allem die praxisnahen Erlebnisse auf der Messe bleibende Eindrücke. Die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung wird durch kostenlose Workshops, Mitmachaktionen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm ergänzt.

„Solche interaktiven Formate bieten eine anschauliche Möglichkeit, sich nachhaltig bei den Fachkräften von morgen zu präsentieren“, betont Penz. „Auch Lehrberufe und Ausbildungsangebote lassen sich so gezielt und attraktiv an die junge Zielgruppe vermitteln – inklusive der damit verbundenen Vorteile und Chancen“, fügt Penz hinzu.

Standplätze noch verfügbar

Wer als Aussteller:in dabei sein möchte, sollte sich direkt an das Messeteam der SoWi-Holding wenden: info@sowiholding.at

Über die Veranstalter

Veranstalter der BeSt sind das Arbeitsmarktservice Österreich, das Bundesministerium für Bildung und das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Seit über 20 Jahren werden die BeSt Klagenfurt und BeSt Innsbruck von der SoWi-Holding organisiert. Zudem ist sie seit diesem Jahr das Messebüro der BeSt Wien.