Nach Lawinenunglück im Aostatal: Auch dritter verschüttete Skifahrer gestorben

Ein Lawinenunglück in den italienischen Alpen hat drei französische Skifahrer das Leben gekostet. Die Gruppe war abseits der Pisten unterwegs, obwohl die Lawinengefahr als gering eingeschätzt wurde.

Aosta, Turin – Nach einem Lawinenunglück in den italienischen Alpen ist auch der dritte verschüttete Skifahrer gestorben. Der 35 Jahre alte Mann erlag im Krankenhaus von Turin seinen schweren Verletzungen, wie die Klinik am Montag mitteilte. Das Unglück haben auch zwei weitere Skifahrer im Alter von 29 und 31 Jahren nicht überlebt. Die Lawine hatte sich am Sonntag gegen 11 Uhr oberhalb des bekannten Wintersportortes Courmayeur gelöst.

Die Skifahrer waren abseits der präparierten Pisten in einem Seitental unterwegs gewesen. Die Gegend wird oft für Abfahrten im Tiefschnee genutzt. Nach Angaben der Bergwacht kommen alle drei Opfer aus Frankreich. Die Lawinengefahr war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht als besonders hoch eingeschätzt worden. Seit Beginn des Winters hatten sich in den Alpen bereits mehrere tödliche Unglücke beim Abgang von Lawinen ereignet. (APA,dpa)