Norweger McGrath führt im Slalom, Tiroler Gstrein auf Medaillenkurs

In einem ausfallreichen Slalom führt Atle Lie McGrath nach dem ersten Durchgang. Der Norweger hat über eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Schweizer Loic Meillard und eine knappe Sekunde auf den Ötztaler Fabio Gstrein. Mit uns seid ihr live dabei!

Bormio – Fabio Gstrein nährt die Hoffnung der österreichischen Ski-Fans auf die erste Einzelmedaille der Männer bei den Olympischen Spielen in Italien. Der Tiroler liegt im Slalom, dem letzten Alpin-Rennen in Bormio, zur Halbzeit als Dritter (+0,94 Sek.) auf Bronzekurs. Der Norweger Atle Lie McGrath legte mit Nummer 1 eine Zeit hin, an die bei widrigen Verhältnissen niemand mehr herankam. Der Zweite Loic Meillard aus der Schweiz hat 0,59 Sekunden Rückstand. Manuel Feller schied aus.

Video | McGrath fand die schnellste Linie

Feller fand bei Schneefall und schlechter Bodensicht schwer in den selektiven Kurs, ehe es sich bei einer Haarnadel nicht mehr ausging. Nach 30 Sekunden war das Rennen für den Silbermedaillengewinner in der Team-Kombi vorbei. „Ich habe alles reingeschmissen, was ich gehabt habe. Mit der Sicht und der schlechter werdenden Piste entwickeln sich ein paar Überraschungen, die man nicht sieht. Für mich war es eine Überraschung zu viel“, sagte der von einer kleinen Unebenheit überraschte Feller. „Es ist ein extrem schwerer Kurs noch dazu. Das wird mit jeder Nummer schwieriger.“

„Es war eigentlich recht gut zu fahren, mir wäre nichts Negatives aufgefallen. Wir sind die Besten der Welt, mit der Kurssetzung sollten wir umgehen können“, sagte hingegen Gstrein, der im Weltcup bisher zweimal Dritter war. Er nahm sich „volle Attacke“ für den zweiten Durchgang vor. „Etwas anderes bleibt mir nicht übrig, es ist alles eng beisammen.“ Marco Schwarz hatte als zweitbester Österreicher auf Platz sieben nach 40 Läufern knapp zwei Sekunden Rückstand, Michael Matt als Neunter bereits 2,20. Die Entscheidung geht ab 13.30 Uhr (live TT.com-Ticker) in Szene.

Hohe Ausfallquote

Die Ausfallquote war extrem hoch. Riesentorlauf-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen erwischte es mit Zwischenbestzeit ebenso wie den zweifachen Saisonsieger Paco Rassat und den schnellen Finnen Eduard Hallberg. Die Franzosen um Rassat, den 2022-Olympiasieger Clement Noel (+1,96) und Steven Amiez (+4,04) erlebten mit offensichtlichen Materialproblemen überhaupt eine sportliche Katastrophe. Schon kleine Fehler hatten am teils flachen Gelände große Wirkung. (APA)