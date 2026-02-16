Silber! Tiroler Gstrein erlöste Österreichs Ski-Herren im Slalom

Der Olympia-Slalom in Bormio wurde am Ende zu einem wahren Krimi. Fabio Gstrein behielt die Nerven und fuhr hinter Loic Meillard zu Silber. Bronze ging an Henrik Kristoffersen.

Bormio - Das Rennen der letzten Chance für Österreichs Ski-Herren auf einen Einzelmedaille wurde zur großen Show des Fabio Gstrein. Der Ötztaler erlöste die heimischen Ski-Fans mit Silber im Slalom. Der 28-Jährige musste sich nur dem Schweizer Loic Meillard geschlagen geben. Bronze eroberte der Norweger Henrik Kristoffersen. Dessen Landsmann Atle Lie McGrath fädelte als Halbzeitführender auf dem Weg zu Gold ein.

Video | Gstreins Fahrt zu Silber

„Richtig lässig! Ich wusste, wenn ich im zweiten Durchgang als Erster ins Ziel komme, habe ich eine Medaille. Ich bin meinem System treu geblieben, habe das gemacht, was ich kann. Silber ist eine Belohnung für mich und für meine treuen Fans“, so Gstrein.

Während Manuel Feller schon im ersten Durchgang ausschied, mussten sich Michael Matt und Marco Schwarz mit den Rängen acht bzw. zehn begnügen. Gstrein bewahrte die österreichischen Ski-Männer vor dem zweiten „Nuller“ in Einzelentscheidungen bei Olympia überhaupt. 2010 hatte es in Whistler in damals fünf Bewerben inklusive der traditionellen Kombination nichts zu feiern gegeben. Die Bilanz der diesjährigen Spiele poliert zusätzlich die Silbermedaille in der im Weltcup-Alltag nicht ausgetragenen Team-Kombination durch Vincent Kriechmayr/Feller auf.

Österreichs Medaillen bei Olympia 2026 Gold (4): Benjamin Karl (Snowboard – Parallel-Riesentorlauf)

Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin – Teamkombination)

Alessandro Hämmerle (Snowboard – Cross)

Janine Flock (Skeleton) Silber (7): Sabine Payer (Snowboard – Parallel-Riesentorlauf)

Jonas Müller (Rodeln – Einsitzer)

Vincent Kriechmayr/Manuel Feller (Ski alpin – Teamkombination)

Johannes Lamparter (Nordische Kombination Normalschanze/10 km LL)

Thomas Steu/Wolfgang Kindl (Rodeln – Doppelsitzer)

Schulte, Müller, Egle/Kipp, Steu/Kindl (Teamstaffel – Rodeln)

Fabio Gstrein (Ski Alpin - Slalom) Bronze (3): Selina Egle/Lara Kipp (Rodeln – Doppelsitzer)

Cornelia Hütter (Ski alpin – Super-G)

Jakob Dusek (Snowboard – Cross)