Brignone mit emotionalem Einblick in ihre Gefühlswelt: „Würde Medaillen eintauschen“

Cortina d'Ampezzo – Ski-Star Federica Brignone hat nach dem Gewinn von zwei Goldmedaillen bei den Winterspielen emotionale Einblicke in ihre Gefühlswelt und ihre lange Zwangspause gegeben. „Ich würde meine beiden olympischen Medaillen sofort eintauschen, um diese Verletzung nicht noch einmal zu erleiden“, sagte die Italienerin nach ihrem famosen Comeback mit den Siegen im Super-G und Riesentorlauf der Zeitung La Repubblica.

Brignone hatte sich im vergangenen April bei einem Sturz bei den nationalen Meisterschaften schwer am Knie verletzt. Sie erlitt eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss. Ihr Olympia-Traum drohte zu platzen. Erst Mitte Jänner kehrte sie in den Weltcup zurück. In Cortina d'Ampezzo erlebte die 35-Jährige ein Ski-Märchen – der Ausblick aber bleibt herausfordernd.

