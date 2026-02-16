Neuer Großevent in Kitzbühel
Olympischer Golf-Abschlag: Kitzbühel wird heuer für einige Tage Nabel der Golfwelt
Markus Prock (Präsident Österreichischer Rodelverband), Karin Seiler (Geschäftsführerin Tirol Werbung), Marlies Raich (Doppelweltmeisterin Ski Alpin), Leonhard Stock (Olympiasieger), Stephanie Venier (Weltmeisterin Ski Alpin) und Viktoria Veider-Walser (Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus, v.l.)
© Jan Hetfleisch
Die Austrian Alpine Open 2026 finden in Kitzbühel statt. Ein symbolischer Abschlag in Cortina läutete das Turnier ein. Das Event erreicht als Teil der DP World Tour 550 Millionen TV-Zuschauer weltweit.