Von Auto angefahren und getötet: Italien trauert um Nachwuchsprofi Mazzoleni

Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in der Nähe von Bergamo ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.

„Es ist ein sehr trauriger Sonntag für uns. Unser Francesco Mazzoleni verlässt uns viel zu früh“, teilte sein Team auf der Plattform Instagram mit. „Wir werden immer dein Lächeln und deinen Antrieb bei uns tragen, die dich dazu getrieben haben, deinen Traum zu verwirklichen.“ (TT.com)