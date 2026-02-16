Lawinenabgang in St. Anton: Eine Person mit Hubschrauber ausgeflogen
St. Anton – Nach einem Lawinenabgang Montagmittag in St. Anton lief ein großer Sucheinsatz. Beteiligt waren die Bergrettung St. Anton und zwei Hubschrauber, bestätigt die Leitstelle Tirol. Zu dem Abgang kam es im freien Gelände. Laut neuen Informationen der Leitstelle wurde eine Person unverletzt mit dem Hubschrauber ausgeflogen und der Polizei übergeben. Das Flugwetter für eine weitere Suche sei zu schlecht und das Betreten des Gebietes zu gefährlich. Deshalb wurde die Suche nach möglichen weiteren Beteiligten vorerst eingestellt.
LVS-Signal festgestellt
Ein vorbeifahrender Skiführer hatte den Lawinenabgang gehört. Auf seinem Lawinenpiepser konnte er auch in der Nähe des Lawinenkegels für einige Sekunden ein LVS-Signal feststellen. Nachdem er und seine Gruppe sich in Sicherheit gebracht hatten, alarmierte der Skiführer die Einsatzkräfte.
Ob das Signal zu einem potenziellen Verschütteten gehörte oder zu einem anderen vorbeifahrenden Skifahrer, war zunächst unklar. Im Gebiet St. Anton stieg die Lawinengefahr im Laufe des Tages von Stufe 3 auf Stufe 4, die zweithöchste Stufe, an. (TT.com)