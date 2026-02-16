Lawinenabgang in St. Anton: Eine Person mit Hubschrauber ausgeflogen

St. Anton – Nach einem Lawinenabgang Montagmittag in St. Anton lief ein großer Sucheinsatz. Beteiligt waren die Bergrettung St. Anton und zwei Hubschrauber, bestätigt die Leitstelle Tirol. Zu dem Abgang kam es im freien Gelände. Laut neuen Informationen der Leitstelle wurde eine Person unverletzt mit dem Hubschrauber ausgeflogen und der Polizei übergeben. Das Flugwetter für eine weitere Suche sei zu schlecht und das Betreten des Gebietes zu gefährlich. Deshalb wurde die Suche nach möglichen weiteren Beteiligten vorerst eingestellt.

LVS-Signal festgestellt

Ein vorbeifahrender Skiführer hatte den Lawinenabgang gehört. Auf seinem Lawinenpiepser konnte er auch in der Nähe des Lawinenkegels für einige Sekunden ein LVS-Signal feststellen. Nachdem er und seine Gruppe sich in Sicherheit gebracht hatten, alarmierte der Skiführer die Einsatzkräfte.