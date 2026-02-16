Zwei Verschüttete bei Lawinenabgang in St. Anton: Eine Person ausgeflogen

St. Anton – Nach einem Lawinenabgang Montagmittag in St. Anton lief ein großer Sucheinsatz. Beteiligt waren die Bergrettung St. Anton und zwei Hubschrauber, bestätigt die Leitstelle Tirol. Zu dem Abgang kam es im Bereich des „Törlis“, einer steilen Rinne. Laut neuen Informationen der Leitstelle wurde eine Person unverletzt mit dem Hubschrauber ausgeflogen und der Polizei übergeben. Eine weitere Person konnte sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen von selbst befreien und ist vermutlich eigenständig abgefahren.

Das Flugwetter für eine weitere Suche sei zu schlecht und das Betreten des Gebietes zu gefährlich. Deshalb wurde die Suche nach möglichen weiteren Beteiligten vorerst eingestellt. Sie wird bei besseren Wetterverhältnissen wieder aufgenommen, es ist derzeit noch unklar, ob es weitere Verschüttete gibt. Laut Informationen der Polizei sind in dem Bereich mehrere Lawinen abgegangen.

LVS-Signal festgestellt

Ein vorbeifahrender Skiführer hatte den Lawinenabgang gehört. Auf seinem Lawinenpiepser konnte er auch in der Nähe des Lawinenkegels für einige Sekunden ein LVS-Signal feststellen. Nachdem er und seine Gruppe sich in Sicherheit gebracht hatten, alarmierte der Skiführer die Einsatzkräfte.