Diskonter warnt
Erstickungsgefahr: Hofer ruft Kinder-Faschingskostüm zurück
Das Marienkäfer-Kostüm war vergangene Woche in allen Hofer-Filialen erhältlich.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Kleinteile des Marienkäfer-Kostüms könnten verschluckt werden. Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden.
Der Diskonter Hofer ruft ein Faschingskostüm für Kinder zurück. Bei dem Artikel handelt es sich um ein Marienkäfer-Kostüm, das vergangene Woche in allen Filialen erhältlich war. Das teilte die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag mit.
© Hofer KG
Dieses Produkt ist betroffen
- Karnevalskostüm Marienkäfer
- Größe XS
- Marke: Lily & Dan
- Hersteller: Florett Textil GmbH & Co. KG
- Barcode: 4069365141472
Die Naht des Klettverschlusses könne reißen und lose Teile könnten verschluckt werden. Es bestehe daher Erstickungsgefahr für Kleinkinder, so die AGES. Das Kostüm solle nicht mehr verwendet und könne in jeder Hofer-Filiale zurückgegeben werden. (TT.com)