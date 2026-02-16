Erstickungsgefahr: Hofer ruft Kinder-Faschingskostüm zurück

Kleinteile des Marienkäfer-Kostüms könnten verschluckt werden. Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden.

Der Diskonter Hofer ruft ein Faschingskostüm für Kinder zurück. Bei dem Artikel handelt es sich um ein Marienkäfer-Kostüm, das vergangene Woche in allen Filialen erhältlich war. Das teilte die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag mit.

© Hofer KG

Dieses Produkt ist betroffen Karnevalskostüm Marienkäfer

Größe XS

Marke: Lily & Dan

Hersteller: Florett Textil GmbH & Co. KG

Barcode: 4069365141472

Die Naht des Klettverschlusses könne reißen und lose Teile könnten verschluckt werden. Es bestehe daher Erstickungsgefahr für Kleinkinder, so die AGES. Das Kostüm solle nicht mehr verwendet und könne in jeder Hofer-Filiale zurückgegeben werden. (TT.com)