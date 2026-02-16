- Überblick
Das neue Reglement spaltet
Neue Formel 1? Die 90er Jahre sind endgültig vorbei
Hat viel zu sagen: Red Bulls Max Verstappen (l.).
© IMAGO
Max Verstappen (Red Bull) hat mit seinem verbalen Rundumschlag gegen das neue Reglement für viel Aufregung gesorgt.
