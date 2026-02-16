Tiroler Gitarrenpoet Christoph Schellhorn präsentiert zehntes Album „Sunita“ in Wörgl

Der bekannte Tiroler Christoph Schellhorn kommt am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr ins VZ Komma nach Wörgl. Dort präsentiert er sein zehntes Album „Sunita“ in einem Solo-Konzert.

Wörgl – Christoph Schellhorn ist seit 26 Jahren auf der Bühne aktiv. Er genießt einen Ruf als versierter Fingerstyle-Gitarrist. Daneben ist er als Studiomusiker und Workshop-Dozent tätig.

In seiner Karriere arbeitete Schellhorn bereits mit zahlreichen Künstlern zusammen. Dazu gehören Namen wie Peter Ratzenbeck und Kieran Halpin. Auch Chris Jones, Paul Fogarty oder Schiffkowitz (STS) zählten zu seinen Partnern.

Auf der Bühne zeigt sich Schellhorn als Vollblutmusiker und ernsthafter Songwriter. Gleichzeitig ist er für sein Publikum ein humorvoller Entertainer.

Englisch und Mundart

In Wörgl steht die Vorstellung seines neuen Albums „Sunita“ im Mittelpunkt. Das Album vereint eindringliche Songs mit virtuosen Instrumentalstücken. Die Lieder sind dabei auf Englisch oder in Mundart gesungen.

Das Konzert verspricht einen Abend voller Gitarrenkunst und tiefgründiger Klänge. Besucher können die Solo-Darbietung eines erfahrenen Musikers erleben. Dabei bietet sich die Gelegenheit, in eine besondere musikalische Atmosphäre einzutauchen und Schellhorns neues Werk live zu entdecken. (TT)