Alle schauten zu: Er fragte sie beim Abschiedskonzert

Großer Abschied, große Emotionen. Schlagersängerin Michelle hat gerade ihr letztes Konzert gespielt. Dabei hat ihr fast 25 Jahre jüngerer Partner den Heiratsantrag erneuert.

Schlagersängerin Michelle hat bei ihrem Abschiedskonzert vor ihren Fans die Verlobung mit ihrem Partner Eric Philippi erneuert. Der 29-jährige Musiker ging beim Auftritt seiner Verlobten an ihrem 54. Geburtstag auf der Bühne vor ihr auf die Knie, wie in einem Videoclip zu sehen ist, welchen die „Bild“-Zeitung teilte.

Bei der Schlagernacht des Jahres im März 2025, traten Sängerin Michelle und ihr Freund, Sänger Eric Philippi, gemeinsam auf. © IMAGO/STAR-MEDIA

Er wolle sein Versprechen an sie „von tiefstem Herzen“ erneuern, auch „bei deinem neuen Kapitel der Mann an deiner Seite zu sein und dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest“, sagte der Sänger zu seiner Verlobten vor den jubelnden Zuschauern am Sonntagabend. Michelle bejahte Philippis Frage leise und erklärte laut: „Ich lieb dich über alles!“

Küsse unter Applaus

Unter Applaus ihrer Fans umarmte und küsste sich das Paar. In einem weiteren Clip auf YouTube ist zu sehen, dass Philippi zuvor auf der Bühne gesagt hatte, dass sein erster Antrag nun „zwei Jahre schon her“ sei und wohl nicht mehr zähle.

