Eine Lehre in der Welt hinter dem Erlebnis

Ob Seilbahntechnik oder Hotellerie: Die Bergbahnen Sölden und das Hotel Das Central setzen auf eine begleitete, praxisnahe und strukturierte Ausbildung in zukunftsfähigen Berufen.

Als erfolgreiche Tourismusdestination bietet das Ötztal nicht nur Gästen, sondern auch MitarbeiterInnen beste Perspektiven. Hinter reibungslosen Abläufen, moderner Technik und persönlicher Gastfreundschaft stehen dabei stets Menschen, die ihr Handwerk gelernt haben. Die Bergbahnen Sölden und das 5-Sterne-Hotel Das Central entwickeln ihre Nachwuchstalente in zeitgemäßer Form: praxisnah, begleitet und mit Blick auf das große Ganze. Aktuell absolvieren 16 Lehrlinge ihre Ausbildung in den beiden Ötztaler Leitbetrieben.

Faszination Technik

Ein Job, der dich hoch hinauf bringt: Die Bergbahnen Sölden bieten nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch erstklassige Ausbildungsmöglichkeiten.

Die Bergbahnen Sölden bilden junge Talente in vier technischen und kaufmännischen Berufen aus. Neben Fachwissen sind Verständnis für Zusammenhänge und Sicherheit im täglichen Betrieb gefragt. „Mir ist es wichtig, dass unser Nachwuchs das gesamte Unternehmen kennenlernt und nicht nur den eigenen Bereich. Ein Seilbahntechniker soll wissen, was an der Kassa oder in der Schlosserei passiert“, sagt Dominik Graf, Lehrlingsbeauftragter der Bergbahnen Sölden. Fixe Rotationen durch verschiedene Abteilungen, ein strukturiertes Onboarding sowie ein Buddy-System, welches auf den Erfahrungen langjähriger Team-Mitglieder basiert, sorgen dafür, dass junge Menschen Schritt für Schritt in ihre Aufgaben hineinwachsen.

Herzliche GastgeberInnen

„Wir sind ein Haus mit sehr natürlicher Atmosphäre, internationalen Gästen und einem starken Team.“ Kathrin Pult, Lehrlingsbeauftragte im Das Central

Im Hotel Das Central erleben Lehrlinge die Vielfalt moderner Spitzenhotellerie. Von Küche (1 Michelin-Stern und vier Hauben) über Service bis hin zur individuellen Gästebetreuung inklusive Hochzeiten und Events reicht das Betätigungsfeld. „Die 5-Sterne-Kategorie soll niemanden abschrecken. Wir sind ein Haus mit sehr natürlicher Atmosphäre, internationalen Gästen und einem starken Team. Lehrlinge sollen sich bei uns wohlfühlen und entwickeln können“, betont Kathrin Pult, Lehrlingsbeauftragte im Das Central. Beide Unternehmen bieten Schnuppertage an, die Jugendlichen und Angehörigen wertvolle Einblicke eröffnen.

Gemeinsame Werte

Was Bergbahnen Sölden und Das Central verbindet, ist das klare Bekenntnis zur Lehre im eigenen Betrieb. Die Auszubildenden werden von Anfang an begleitet, ernst genommen und aktiv in den Arbeitsalltag eingebunden. Elternabende, Mentoring-Modelle und der Blick über den eigenen Lehrberuf hinaus schaffen Vertrauen und Orientierung. Die Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe der Bergbahnen Sölden erschließt vielfältige Perspektiven. Etwa durch Einblicke in die Berggastronomie oder bei großen Veranstaltungen wie dem Skiweltcup oder dem Electric Mountain Festival. Der Ötztaler Raphael Kuen steht exemplarisch für die Karrierechancen im Unternehmen: Nach seiner Lehre im Das Central ist er heute Küchenchef im FALCON À-la-carte-Restaurant.