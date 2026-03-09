37-Jähriger in Ischgl von Unbekannten schwer verletzt: Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder

Ein Urlauber wurde Ende Jänner in Ischgl durch einen Schlag an den Kopf schwer verletzt. Die Polizei fahndet weiter nach den Tätern.

Ischgl – Ein Fall in Ischgl, wo ein 37-jähriger Deutscher Ende Jänner von einem Urlauber attackiert und verletzt wurde, ist nach wie vor ungeklärt. Nun hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lichtbilder des unbekannten Täters und eines zweiten Begleiters veröffentlicht und bittet um zweckdienliche Hinweise (Tel. 059133 7142-100). Es dürfte sich bei den Unbekannten um Mitglieder einer Gruppe von Urlaubern handeln.

Personenbeschreibung der Polizei Beschreibung des Tatverdächtigen: – Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Haare, schwarzes Kurzarmshirt, später dunkelblaues Langarmshirt, blaue Jeans, grüne Sneaker mit weißer Sohle Beschreibung seines Begleiters: – Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Haare, kurzer Bart, braunes Kurzarmshirt, schwarze Hose, schwarze Sneaker Beschreibung des zweiten Begleiters: – Männlich, ca. 190 cm, schlank, braune Haare, mittellanger Bart, beiges Kurzarmshirt, schwarze Hose, braune Schuhe

Das 37-jährige Opfer aus Deutschland hatte am 30. Jänner gegen 23.50 Uhr ein Lokal in der Dorfstraße in Ischgl verlassen. Dort warteten zwei bisher unbekannte männliche Personen. Von den beiden Urlaubern lief einer auf ihn zu und versetzte ihm von hinten einen Faustschlag gegen die rechte Kopfseite. Durch die Wucht des Schlags prallte der 37-Jährige mit dem Kopf auf eine Steintreppe und verletzte sich schwer. Der unbekannte Täter floh vom Tatort.