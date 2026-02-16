Zeugenaufruf in Ischgl: Unbekannte verletzten 37-jährigen Urlauber schwer

Ein Urlauber wurde vor circa zwei Wochen in Ischgl durch einen Schlag an den Kopf schwer verletzt. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf, um den Täter zu finden.

Ischgl – Als ein 37-jähriger deutscher Urlauber ein Lokal in der Dorfstraße in Ischgl verließ, warteten ihm zwei bisher unbekannte männliche Personen auf. Von den beiden Urlaubern lief einer auf ihn zu und versetzte ihm von hinten einen Faustschlag gegen die rechte Kopfseite. Durch die Wucht des Schlags prallte der 37-Jährige mit dem Kopf auf eine Steintreppe und verletzte sich schwer. Der unbekannte Täter floh vom Tatort. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Deutsche ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Tathergang wurde von einer Überwachungskamera des Lokals aufgezeichnet.