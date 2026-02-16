TSV-Präsident sauer
Ärger im Tiroler Skiverband: „Alle jubeln, aber wir sind bei Olympia nicht eingeladen“
Ärgert sich über fehlende Wertschätzung: Karl Janovsky, Präsident des Tiroler Skiverbands,
Mit den Alpinen Manuel Feller und Fabio Gstrein sowie mit Kombinierer Johannes Lamparter feierten bislang drei Tiroler Olympiamedaillen. Der Tiroler Skiverband jubelt mit, schließlich entsprangen die Talente den TSV-Strukturen. Allein: Gewürdigt wurde das von offizieller Seite weder mit Tickets noch mit Einladungen.