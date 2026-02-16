Wie man die Lust auf Süßes loswird und welche Rolle der Blutzuckerspiegel dabei spielt

Zur Person

Miriam Wechner ist Expertin für ganzheitliche Gesundheit und vereint in in ihrer Arbeit alles was mit dem „Mensch-Sein“ zu tun hat.

Bewusstsein, Achtsamkeit, Mindset, Ernährung, Bewegung und Erholung spielen eine große Rolle, um auf allen Ebenen gesund zu werden.

Ihr Ziel ist es, Menschen zu zeigen, dass sie sich selbst regenerieren und ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können.

Dabei verwendet die Tirolerin das Wissen aus ihren unterschiedlichsten Ausbildungen wie zum Beispiel aus der Psycho-Neuro-Immunologie, Mentaltraining, Physiotherapie und Humanenergetik.

Das „Mensch-Sein“ steht bei Wechner an vorderster Stelle: „Wenn wir lernen uns selbst wieder als Menschen in allen Facetten wahrzunehmen und uns so zu verhalten, dann haben wir eine große Chance gesund zu sein/zu werden.“