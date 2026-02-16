Women’s Health Day: Wechseljahre im Fokus

Am 5. März 2026 rückt die TIROLERIN gemeinsam mit der UNIQA im Congresspark Igls ein Thema in den Mittelpunkt, über das noch immer zu wenig gesprochen wird: die Wechseljahre.

Schon beim Einlass sorgen feines Fingerfood und ausgewählte Drinks für einen genussvollen Start in den Nachmittag. Der Mavie Lifestyle Check sowie exklusive Biogena-Highlights laden dazu ein, sich aktiv und bewusst mit dem eigenen Wohlbefinden auseinanderzusetzen. Wie ein gesunder Alltag in der Theorie aussieht, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Doch wie kann er auch in der Praxis endlich gelingen? Beim Women’s Health Day geben renommierte Expertinnen wertvolle Tipps und liefern spannende Einblicke in ihre Arbeit. Zu den Speakerinnen zählen unter anderem Lina Graf, die einen Blick auf „The Future of Female Health“ wirft, Diätologin Dr. Karin Ratschiller, Gynäkologin Dr. Anouk Gaber‑Wagener sowie Univ.-Prof. Dr. Bettina Toth, die medizinische Aspekte der Wechseljahre beleuchtet. Ernährung, Bewegung und Prävention bilden dabei zentrale Themenblöcke – wissenschaftlich fundiert, alltagsnah aufbereitet und mit vielen neuen Impulsen.