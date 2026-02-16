Direkt nach Rennen
Mit flottem Spruch und Tränen: Ehemaliger Kitzbühel-Sieger verkündete Karriereende
Dave Ryding verabschiedete sich von der großen Ski-Bühne.
© APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Schluss. Aus. Vorbei. Der Olympia-Slalom in Bormio war wohl das letzte Rennen in der Karriere von Dave Ryding. Wie der Brite mit Tränen in den Augen im Eurosport-Interview verriet, sei es Zeit, die Karriere zu beenden.
Dabei war der Kitzbühel-Sieger von 2022 nicht um den einen oder anderen lockeren Spruch verlegen: „Jetzt begebe ich mich an die Job-Front, ich muss einen anderen Weg finden, meine Familie zu versorgen.“
Der Triumph am Ganslernhang war der größte Erfolg des 39-Jährigen, der in seiner Karriere insgesamt siebenmal auf dem Podest stand. Die weiteren Weltcuprennen in diesem Jahr werde er voraussichtlich nicht mehr bestreiten. (TT.com)
