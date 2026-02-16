- Überblick
Insolvenz in Tirol
Raststätte Lanz in Schönberg pleite: Betreiber sieht wegen vieler Baustellen keine Zukunft
Die Autobahnraststätte Lanz macht dicht.
© Rita Falk
Von Serdar Sahin
Der Gastronomiebetrieb an der Europabrücke sperrt komplett zu. Der Geschäftsführer sieht mehrere Ursachen.
