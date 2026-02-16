Emotionales Posting
Vonn verabschiedete sich mit Video aus Krankenhaus: „Hat mich zum Weinen gebracht“
Nach vier Operationen und einer Woche im Krankenhaus durfte Lindsey Vonn endlich die Heimreise in die USA antreten. Zum Abschied postete die bei Olympia in der Damen-Abfahrt schwer gestürzte US-Speed-Queen ein emotionales Video auf Instagram.
„Dankbar für Freunde, Familie, mein Team und all das medizinische Personal … Ich kehre langsam wieder zum Leben zurück, zurück zu den Grundlagen und den einfachen Dingen im Leben, die am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben“, schrieb die 41-Jährige zu dem Kurzfilm.
Aufgenommen hat das Video Schwester Karin. „Es hat mich sofort zum Weinen gebracht und mein Herz gefüllt. Ich lieb euch, Leute“, schloss Vonn das Posting. (TT.com)
Rückkehr in die USA