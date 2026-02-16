Lkw blieben hängen

Schnee sorgt für Verkehrschaos auf der B189: Mieminger Straße nach Unfall gesperrt

Immer wieder blieben am Montag auf der B189 Schwerfahrzeuge liegen, hier etwa bei Telfs.
© Daniel Liebl

Obsteig – Der Wintereinbruch hat am Montag im Tiroler Oberland bis in den Abend hinein für Probleme und Verzögerungen im Straßenverkehr gesorgt. Auf der Mieminger Straße (B189) blieben immer wieder Lkw hängen. Am Abend musste die Straße schließlich zwischen Obsteig und Holzleiten-Sattel in beide Richtungen gesperrt werden.

Grund waren laut ersten Informationen der Polizei ein Unfall mit einem Bus sowie weiterhin mehrere liegengebliebene Schwerfahrzeuge. Beim Unfall entstand laut derzeitigem Informationsstand lediglich ein Sachschaden. Wie lange die Sperre aufrecht bleibt, war zunächst unklar.

Auch auf der Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Vils sowie auf der Arlbergstraße (B197) bei St. Anton wurde am Abend vor gefährlichen Fahrbahnverhältnissen gewarnt. (TT.com)

