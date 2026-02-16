Bekannt aus „Der Pate“: US-Schauspieler Robert Duvall gestorben

Los Angeles – Der aus Filmklassikern wie „Der Pate“ und „Apocalypse Now“ bekannte US-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. „Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen“, erklärte Luciana Duvall. Ihr Mann sei „friedlich zu Hause eingeschlafen“.

Duvall ist einem Millionenpublikum bekannt. Er spielte in dem großen Mafia-Film-Epos „Der Pate“ und dessen erster Fortsetzung als Consigliere Tom Hagen mit. Auch seine Charakterrolle in „Apocalypse Now“ zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt. Seit den 1960er-Jahren hatte er über 130 Film-und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera.

Vorliebe für Western-Rollen und Oscar

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in „Das Comeback der Liebe" („Tender Mercies“). Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in „Der Marshal“ den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie „Weg in die Wildnis“ (Lonesome Dove).