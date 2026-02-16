Skifahrer prallte nach Sturz in Fügenberg gegen Stein

Fügenberg – Ein 46-Jähriger hat sich am Montag beim Skifahren im Zillertal bei einem schweren Sturz verletzt. Der Mann fuhr als Teil einer vierköpfigen Freerider-Gruppe durch das Gelände „Marchkopf“ im Skigebiet Hochfügen, als sich sein Ski unter dem Pulverschnee an einem Stein verkantete.