Ins Spital geflogen
Skifahrer prallte nach Sturz in Fügenberg gegen Stein
Fügenberg – Ein 46-Jähriger hat sich am Montag beim Skifahren im Zillertal bei einem schweren Sturz verletzt. Der Mann fuhr als Teil einer vierköpfigen Freerider-Gruppe durch das Gelände „Marchkopf“ im Skigebiet Hochfügen, als sich sein Ski unter dem Pulverschnee an einem Stein verkantete.
Der Mann stürzte, rutschte im freien Gelände mehrere Meter ab und prallte gegen einen Stein. Ein Team des Notarzthubschraubers „Heli 4“ barg den Verletzten mittels Tau und flog ihn ins Schwazer Krankenhaus. (TT.com)