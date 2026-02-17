Drei Tote nach Schüssen in Sporthalle in den USA

Mehrere Menschen sind nach Schüssen in einer Sporthalle im Osten der USA ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte drei Tote, unter ihnen eine Person, die verdächtigt werde, Schüsse abgegeben zu haben. Drei weitere Menschen seien zudem verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bundespolizei FBI teilte mit, die Schüsse in der Halle seien am Montagnachmittag gefallen. Es könnte sich um einen Streit in einer Familie handeln, hieß es zum möglichen Hintergrund.