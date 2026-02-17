Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran in Genf beendet

Der Iran und die USA haben sich bei ihren Atomgesprächen in Genf auf grundlegende "Leitprinzipien" verständigt. Das teilte der iranische Außenminister Abbas Araqchi nach Abschluss der zweiten Verhandlungsrunde am Dienstag mit. Es sei zwar noch viel Arbeit nötig und eine schnelle Einigung nicht in Sicht, aber der Weg dorthin sei nun eingeschlagen, sagt Araqchi iranischen Medien zufolge. Einen Termin für eine neue Verhandlungsrunde gibt es ihm zufolge noch nicht.

Araqchi rechnet nicht mit einer raschen Einigung. "Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit", sagte Araqchi dem iranischen Staatsfernsehen nach dem mehr als dreistündigen Treffen in der Botschaft des Oman in Genf. "Aber das bedeutet nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben." Die Ausarbeitung werde Zeit in Anspruch nehmen.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um Irans Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie das Raketenprogramm oder die Unterstützung militanter Gruppen schloss Teheran vorab aus.

Die Gespräche zwischen der von Araqchi geführten Delegation aus Teheran und der US-Seite fanden nach iranischen Angaben in der omanischen Botschaft in Genf statt. Die USA wurden demnach durch den Sondergesandten Steve Witkoff sowie den Schwiegersohn von Trump, Jared Kushner, vertreten.

Die iranischen Revolutionsgarden feuerten unterdessen parallel zu den Verhandlungen mit den USA bei einem Marinemanöver Raketen auf Ziele im Meer. Das Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen mobiler Raketenwerfer auf dem Land, die Ziele in der Straße von Hormus an der Südküste trafen.

Bei der Militärübung seien auch Schnellboote mit Raketenwerfern im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. "Die Raketen trafen ihre Ziele in der Straße von Hormus aus dem Landesinneren, von den Küsten und von den iranischen Inseln im Persischen Golf." Die Marine der Revolutionsgarden hatte am Montag einen Tag vor Beginn der Gespräche in Genf ihr Manöver angekündigt.