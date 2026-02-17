Zweite Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran in Genf

Die USA und der Iran gehen in eine zweite Verhandlungsrunde. Die "indirekten Gespräche" in Genf hätten zunächst mit einem Nachrichtenaustausch durch den Vermittler Oman begonnen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. US-Präsident Donald Trump sagte zuvor zu Journalisten, dass er indirekt in diese Gespräche involviert sein werde. Die iranischen Revolutionsgarden begannen unterdessen parallel zu den Verhandlungen in Genf ein Marinemanöver in der Straße von Hormus.

Die Gespräche zwischen der von Außenminister Abbas Araqchi geführten Delegation aus Teheran und der US-Seite finden nach iranischen Angaben in der omanischen Botschaft statt. Die USA werden demnach durch den Sondergesandten Steve Witkoff sowie den Schwiegersohn von Trump, Jared Kushner, vertreten.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um Irans umstrittenes Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie das Raketenprogramm oder die Unterstützung militanter Gruppen schloss Teheran vorab aus.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer militärischen Drohkulisse der Vereinigten Staaten statt. Im Jänner ließ Irans Staatsapparat Massenproteste im eigenen Land brutal niederschlagen. Trump drohte der iranischen Führung daraufhin mit militärischem Eingreifen und ließ die Militärpräsenz rund um den Iran verstärken. Inzwischen haben die USA einen zweiten Flugzeugträger in die Region entsandt.

Seit den Massenprotesten Anfang Jänner ist Irans Führung innenpolitisch so stark unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Am Wochenende demonstrierten rund eine Million Menschen auf mehreren Kontinenten für Freiheit im Iran. Zu dem Aktionstag aufgerufen hatte Reza Pahlavi, der seit Jahrzehnten im Exil lebende Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien. Die Protestbewegung sieht einen möglichen Deal mit der aktuellen Führung kritisch.

"Wir verhandeln unter Bedingungen vollständiger Skepsis und des Misstrauens. Wir haben frühere Erfahrungen, und es ist uns unter keinen Umständen erlaubt, diese Erfahrungen auch nur für einen Moment aus dem Blick zu verlieren", sagte Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai mit Blick auf den Krieg im vergangenen Jahr, den Israel kurz vor Beginn einer Verhandlungsrunde zwischen Iran und den USA begonnen hatte.

"Der Angriff auf Irans Nuklearanlagen ist in keiner Weise auf einer logischen, rechtlichen oder moralischen Grundlage zu rechtfertigen", sagte Baghai der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Zeit sei nun von entscheidender Bedeutung, fügte er hinzu. Es gebe "keinen Nutzen darin, die Verhandlungen zu verlängern", sagte der Sprecher.

Trump wiederum bekräftigte, der Iran wolle ein Abkommen schließen. Er denke nicht, dass das Land die Folgen spüren wolle, wenn es nicht zu einem Deal kommen werde.

Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei zeigte sich indes am Dienstag unerschrocken angesichts Trumps Drohungen. "Gefährlicher als ein Flugzeugträger ist die Waffe, die ihn auf den Meeresgrund schicken kann", sagte der Kleriker, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat.

Die iranischen Revolutionsgarden feuerten unterdessen parallel zu den Verhandlungen mit den USA bei einem Marinemanöver Raketen auf Ziele im Meer. Das Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen mobiler Raketenwerfer auf dem Land, die Ziele in der Straße von Hormus an der Südküste trafen.

Bei der Militärübung seien auch Schnellboote mit Raketenwerfern im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. "Die Raketen trafen ihre Ziele in der Straße von Hormus aus dem Landesinneren, von den Küsten und von den iranischen Inseln im Persischen Golf." Die Marine der Revolutionsgarden hatte am Montag einen Tag vor Beginn der Gespräche in Genf ihr Manöver angekündigt.

Die etwa 55 Kilometer breite Straße von Hormus ist eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Sie gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Iranische Offiziere hatten im Konflikt mit den USA in der Vergangenheit damit gedroht, sie jederzeit blockieren zu können.

Vor der zweiten Verhandlungsrunde benannte Irans Vizeaußenminister Hamid Ghanbari überraschend mögliche Kooperationsfelder mit den USA. Ein Entwurf berücksichtige "gemeinsame Interessen in den Bereichen Öl und Gas", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Fars. Er sprach demnach auch von möglichen Bergbauinvestitionen und dem Kauf von Flugzeugen.

Der Minister erklärte, eine Kooperation müsse sich auf wirtschaftliche Bereiche mit möglichst geringer innenpolitischer Sensibilität konzentrieren. Seit der Revolution von 1979 gelten die USA als Erzfeind der islamischen Führung in Teheran. Seither wehrt sich die Regierung gegen westlichen Einfluss, insbesondere in Schlüsselindustrien.

Am Montag traf sich Außenminister Araqchi mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi. Die Beziehungen zwischen der iranischen Regierung und der IAEA hatten sich nach Israels Krieg gegen das Land im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert. Der Iran schränkte den Zugang der Atomwächter ein. Erst im September 2025 einigte sich Teheran mit der IAEA unter Vermittlung Ägyptens auf die Wiederaufnahme von Kontrollen.

Der neue Dialog zwischen Teheran und Washington erfolgt unter Vermittlung des Omans. Bereits im vergangenen Jahr hatte dessen Außenminister Badr al-Bussaidi bei Gesprächen vermittelt. Die Schweiz wird von der iranischen Regierung ebenfalls als neutraler Vermittler geschätzt.