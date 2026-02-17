Innsbrucker Großdealer stolperte über eigene Chats

Ein für kurze Zeit gedachter Aufenthalt in Innsbruck zum organisierten Verkauf von Drogen verlängert sich für einen Marokkaner nach seinem Prozess am Landesgericht nun beträchtlich. Aufgrund der akribischen Arbeit des Innsbrucker Stadtpolizeikommandos fehlten dem Dealer jegliche Argumente gegen die Anklage.