Polizei „leistete ganze Arbeit“
Innsbrucker Großdealer stolperte über eigene Chats
Ein ansonsten in Turin aufhältiger Marokkaner setzte in Innsbruck kiloweise Kokain und Cannabis um.
© Revierfoto, via www.imago-images.de
Ein für kurze Zeit gedachter Aufenthalt in Innsbruck zum organisierten Verkauf von Drogen verlängert sich für einen Marokkaner nach seinem Prozess am Landesgericht nun beträchtlich. Aufgrund der akribischen Arbeit des Innsbrucker Stadtpolizeikommandos fehlten dem Dealer jegliche Argumente gegen die Anklage.