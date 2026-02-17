„Erfolgsstory zu Ende schreiben“
Finaler Ausbau am Glungezer: Wieder regionale Mitfinanzierung gefragt
Der alte Lift am Schartenkogel soll durch einen modernen Sechser-Sessellift nebst Abdeckhauben und Sitzheizung ersetzt werden.
© Glungezerbahn
Die Erneuerung der Glungerzerbahnen hat gezeigt, wie erfolgreich ein von der ganzen Region mitgetragenes Infrastrukturprojekt sein kann. Für die letzte Ausbaustufe, den neuen Schartenkogel-Express, bittet die Standortgemeinde Tulfes nun wieder um Unterstützung der Umlandgemeinden.