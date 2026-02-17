Anreise mit Hindernissen
Mit dem vollen Bus ins Skigebiet: Der Weg auf die Piste kann in Tirol beschwerlich sein
In einer Stunde mit den Öffis vom Innsbrucker Hauptbahnhof ins Kühtai: Was unkompliziert klingt, kann an manchen Tagen zur Tortur werden.
© Clemens Markart
Übervolle Skibusse machen in einigen Wintersportorten die Fahrt ins Skigebiet zur Herausforderung. Der Selbstversuch zeigt: Nicht jeder Bus platzt aus allen Nähten, aber den Fahrgästen ist das Gedrängel wohlbekannt. VVT und Axamer Lizum versuchen, die Flotte zu Stoßzeiten zu verstärken.