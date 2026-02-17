Sozialkritischer Hip-Hop
Kein Obdach unterm Goldenen Dachl: Warum ein Tiroler über Wohnungslosigkeit rappt
In „Goldenes Dachl“ kritisiert Rapper „Myzz“ nicht zuletzt auch die Verdrängung von obdachlosen Menschen aus dem öffentlichen Raum.
In seinem neuen Song „Goldenes Dachl“ setzt sich der Innsbrucker Rapper „Myzz“ mit einem brisanten Themenkomplex auseinander: mit Obdachlosigkeit in Innsbruck, Arbeitslosigkeit, Sucht – und der Verdrängung von wohnungslosen Menschen aus dem Stadtbild.