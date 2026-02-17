Sozialkritischer Hip-Hop

Kein Obdach unterm Goldenen Dachl: Warum ein Tiroler über Wohnungslosigkeit rappt

In „Goldenes Dachl“ kritisiert Rapper „Myzz“ nicht zuletzt auch die Verdrängung von obdachlosen Menschen aus dem öffentlichen Raum.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

In seinem neuen Song „Goldenes Dachl“ setzt sich der Innsbrucker Rapper „Myzz“ mit einem brisanten Themenkomplex auseinander: mit Obdachlosigkeit in Innsbruck, Arbeitslosigkeit, Sucht – und der Verdrängung von wohnungslosen Menschen aus dem Stadtbild.

