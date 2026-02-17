Erfolgs-App „GemeinsamErleben“
„I like Wandern – wer kommt mit?“ Wie sich Tausende Tiroler treffen ohne zu daten
Gemeinsame Unternehmungen und echte Offline-Kontakte können auch digital organisiert und gefunden werden – diese Gruppe hat sich über die „GemeinsamErleben“-App zum gemeinsamen Wandern verabredet.
© gemeinsamerleben/envato_bascuas
Zu Corona-Zeiten hat vielen jungen Menschen das „Socializing“ mit Gleichaltrigen gefehlt. Viele wurden unsicher. Ein digitales Tool hilft derzeit 19.000 TirolerInnen dabei, analoge Treffen zu organisieren. Ohne Dating.