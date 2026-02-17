„Fällst du zurück, lauf schneller“: Was Jesse Jackson der Welt gegeben hat

Jesse Jackson war ein Anführer der schwarzen Amerikaner auf ihrem langen Marsch bis ins Weiße Haus. Gegen Ende musste er miterleben, wie Rassismus wieder salonfähig wurde.

Washington – Was Jesse Jackson am besten konnte, war reden und bewegen. „Fällst du zurück, lauf schneller. Gib niemals auf, gib niemals nach und erhebe dich gegen alle Widrigkeiten“, war einer seiner Standard-Sprüche. Mit der typischen Sprachmelodie eines Südstaaten-Predigers sang er sich via Fernseher in Amerikas Wohnzimmer.

Jackson beschwor eine linksgerichtete Koalition aus Afroamerikanern und weißen Arbeitern. An ihrer Spitze wollte er das Land versöhnen und aufrichten. „Meine Wählerschaft sind die Verzweifelten, die Verdammten, die Enterbten, die Missachteten und die Verachteten“, rief er 1984 am Parteitag der Demokraten.

Es war seine große Zeit. Die New York Times bezeichnete Jackson als einflussreichste schwarze Führungsfigur in den Jahrzehnten zwischen der Bürgerrechtsbewegung und dem Wahlsieg des ersten schwarzen Präsidenten, Barack Obama.

Jesse Jackson im Jahr 1972. © imago stock&people

1984 und 1988 bewarb er sich als erster Afroamerikaner um die Präsidentschafts-Nominierung einer großen Partei. Beim zweiten Mal wurde er sensationell Zweiter hinter Michael Dukakis. Damit machte er Afroamerikaner sichtbar als politische Kraft und als loyalste Wählergruppe der Demokraten, an der kein Politiker der Partei mehr vorbeikam. Und er wurde zu einem der Wegbereiter von Obama.

Jackson war noch in der Zeit der so genannten Rassentrennung in den Südstaaten aufgewachsen und verdiente seine ersten Meriten als Bürgerrechtler in der Southern Christian Leaders Convention von Martin Luther King. Er war in der Nähe, als King 1968 ermordet wurde. Allerdings erzählte Jackson hinterher, der Anführer der Bürgerrechtsbewegung sei in seinen Armen gestorben – was wohl nicht stimmte.

Prediger und Bürgerschreck

Sein Geltungsbedürfnis brachte Jackson immer wieder in Konflikt mit Weggefährten. Er soll sogar anfangs Obama verabscheut haben. Nicht hilfreich für die politische Karriere waren auch eine unklare Abgrenzung zum linken Rand und antisemitische Äußerungen, zeitweise galt Jackson in den USA als Bürgerschreck.

Er selbst eroberte nie ein politisches Mandat, sondern blieb Baptistenprediger und wortgewaltiger Kampagnenführer, während immer mehr Schwarze in tatsächliche Machtpositionen aufstiegen und ihn zunehmend aus der ersten Reihe verdrängten.

Gegen Ende musste Jackson erleben, dass sein Lebenswerk auf den Kopf gestellt wird. Auf die Wahl des ersten Schwarzen im Weißen Haus folgte ein offen rassistischer Präsident, der die Rückkehr in eine Zeit verspricht, als noch weiße Männer das Sagen hatten. Zu Donald Trumps Kernwählern zählen Weiße ohne College-Abschluss, mit denen Jackson sich eigentlich verbünden wollte.

Jackson und das Prinzip Hoffnung

Schwarze und Frauen sind die größten Verlierer von politischen Säuberungen und Sparmaßnahmen der Trump-Administration, die am liebsten sogar die Geschichte der Sklaverei übertünchen würde.

Die Antwort darauf hatte Jackson schon in seiner Präsidentschaftsbewerbung 1988 gegeben, sie wird nun wieder häufig zitiert: „Letztlich müssen wir mit Hoffnung voranschreiten und dürfen uns nicht durch Angst und Spaltung zurückwerfen lassen.“