Zach-Stipendien ausgeschrieben: Innsbruck fördert zeitgenössische Musik

Mit den „Hilde-Zach-Kompositionsstipendien“ will die Stadt Innsbruck etablierte Künstlerinnen und Künstler und den musikalischen Nachwuchs unterstützen.

Innsbruck – Die Stadt Innsbruck schreibt auch für das Jahr 2026 wieder zwei Stipendien zur Förderung zeitgenössischer Musik aus. Mit dem „Hilde-Zach-Kompositionsstipendium“ und einem dazugehörigen Förderstipendium werden sowohl erfahrene Kulturschaffende als auch junge Talente unterstützt. Die Einreichfrist für Bewerbungen endet am 23. Februar.

Das „Hilde-Zach-Kompositionsstipendium“ ist mit 7500 Euro dotiert. Es richtet sich an Komponistinnen und Komponisten, die Werke größeren formalen Zusammenhangs schaffen. Ergänzend dazu zielt das„Hilde-Zach-Förderstipendium“, dotiert mit 3500 Euro, speziell auf die Förderung junger Talente ab.

Wer kann sich bewerben?

Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler, die in Tirol geboren wurden, ihren Wohnsitz in Innsbruck haben oder hier dauerhaft künstlerisch tätig sind. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Für das Förderstipendium gilt zusätzlich eine Altersgrenze von 35 Jahren.

Interessierte müssen ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens Montag, 23. Februar 2026, 17 Uhr, ausschließlich online über die Vergabeplattform kultur-innsbruck.vemap.com einreichen. (TT)