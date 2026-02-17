Mehrere Wege auf Innsbrucker Nordkette wegen Lawinengefahr gesperrt

All jene, die die Natur auf der Nordkette genießen wollen, sollten dabei in den kommenden Tagen besonders vorsichtig sein: Die Stadt Innsbruck verhängt Sperren über mehrere Wege.

Innsbruck – Vorsicht gilt derzeit für Spaziergänger und Wanderer in Innsbruck. Aufgrund der angespannten Lawinensituation sind mehrere Wege auf der Nordkette gesperrt. Das gab die Stadt Innsbruck am Dienstagvormittag in einer Aussendung bekannt.

Betroffen sind der Kollnerweg zwischen Höttinger Bild und Gramartboden, der Arzler-Alm-Weg, und der Rosnerweg im Bereich Mühlauer Klamm. Mit diesen Maßnahmen folgt die Stadt Innsbruck den Empfehlungen der Lawinenkommission, welche auf die aktuell bestehende Gefahr in diesen Bereichen hinweist.

Die rot markierten Wege sind bis auf Weiteres nicht begehbar. © Stadt Innsbruck

Das Amt für Wald und Natur ruft dazu auf, die genannten Strecken zu meiden und generell im Gebirge vorsichtig zu sein. Die Sperren gelten bis auf Weiteres. Aktuelle Informationen dazu finden sich auf der Website der Stadt Innsbruck sowie auf deren Social-Media-Kanälen. (TT.com)