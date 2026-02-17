Zu wenig Schnee
Keine Talabfahrt möglich, Gäste setzten in Kitzbühel Notruf ab
MIt Skiern unterwegs und es ist plötzlich aper? Urlauber waren überfordert.
© iStockphoto
Pistenrettung macht sich auf, um amerikanische Urlauber wegen Schneemangels ins Tal zu holen.
Weil eine Talfahrt nicht mehr möglich war, setzte eine amerikanische Urlauberfamilie am Kitzbüheler Horn gegen 12 Uhr Dienstags einen Rettungsnotruf ab. Verletzt wurde niemand.
Da sich der Mann und seine zwei Kinder aber im Skigebiet nicht auskennen, wurde die Pistenrettung verständigt. Diese machte sich auf, um die drei Skifahrer ins Tal zu bringen. (TT)