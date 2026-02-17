McGrath mit berührender Nachricht an toten Opa: „Nur damit mein Herz wieder bricht“

Atle Lie McGrath wandte sich am Tag nach seinem dramatischen Olympia-Aus am Weg zu Slalom-Gold mit einer emotionalen Nachricht an seinen toten Opa. „Lieber Fafao, ich habe alles gegeben, um den größten Traum von allen zu jagen. Ich habe in der letzten Woche versucht, die Scherben meines Herzens aufzusammeln, nur damit es wieder zerbricht.“

Unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele hatte den 25-jährigen Norweger die Nachricht vom Tod seines Großvaters ereilt. Für ihn wollte er Gold gewinnen. Kurz vor der Erfüllung dieser Mission fädelte McGrath als Halbzeitführender ein. „Kümmere dich um die Menschen, die du liebst. Du weißt nie, wie lange du sie hast“, schloss er sein Posting auf Instagram.

Aufmunternde Worte kamen von seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Skizirkus. „Er ist auf jeden Fall stolz auf dich“, schrieb etwa Lindsey Vonn. Adam Zampa herzte den Pechvogel: „Bleib stark! Die nächsten Olympischen Spiele werden deine! Du bist ein Held!“ (TT.com)