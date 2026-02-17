„Keine Entspannung zu erwarten“: Lawinensituation in Tirol bleibt kritisch

Der Lawinenwarndienst hat im Westen Nordtirols Lawinenwarnstufe 4 ausgerufen. Daran dürfte sich aufgrund des schwachen Schneedeckenaufbaus vorerst nichts ändern. Der erwartete Neuschnee könnte die Situation noch verschärfen.

Innsbruck – Seit Montag gilt in weiten Teilen Nordtirols Lawinenwarnstufe 4. „Das hat damit zu tun, dass wir in den letzten 48 Stunden vor allem im Westen Nordtirols viel Neuschnee bekommen haben“, erklärt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst. Dazu kommt starker, stürmischer Wind aus dem Westen. Diese Mischung aus Neuschnee und Triebschnee, der sich auf älteren Schneefeldern ablagert, sei besonders störanfällig. Lawinen können auch leicht von nur einer Person ausgelöst werden.

In diesen Gebieten gilt Lawinenwarnstufe 4 Stand Montagnachmittag: Ammergauer Alpen Süd

Grieskogelgruppe

Samnaungruppe

Kaunergrat

Kühtai-Geigenkamm

Sellrain-Alpeiner Berge

Glockturmgrupe

Weißkugelgruppepe

Gurgler Gruppe

Stubaier Alpen Mitte

Lechtaler Alpen

Mieminger Gebirge

Allgäuer Alpen Ost

Karwendelgebirge West

Verwallgruppe

Silvrettagebirge Ost

Lage bleibt angespannt

Laut Wetterprognosen wird im Westen Nordtirols bis Mittwoch bis zu einem halber Meter Schnee erwartet. Dementsprechend ist „vorerst keine weitgehende Entspannung der Situation zu erwarten.“ Die heikle Situation mit Neu- und Triebschnee wird uns auch in den kommenden Tagen begleiten.

Dazu kommt der allgemein schwache Schneedeckenaufbau, der immer wieder für Probleme sorgen würde. Das habe sich bereits im Jänner gezeigt, mit wiederholt hohen Gefahrenstufen und vielen heiklen Lawinensituationen. „Dieses schwache Altschneefundament, vor allem in den Innergebirgs-Regionen wird uns vermutlich bis zum Abschmelzen der Schneedecke beschäftigen“, sagt Walcher.

Zurückhaltung in freiem Gelände

Das bedeutet nicht, dass sich die Lage im restlichen Verlauf des Winters nicht einpendeln kann. „Wenn sich das Wetter wieder beruhigt, ist natürlich davon auszugehen, dass die Lawinengefahr langsam zurückgeht.“ Die Schneedecke gewinne mit der Zeit an Festigkeit, womit auch die Gefahrenstellen weniger werden würden.

Trotzdem ist weiterhin große Vorsicht geboten. Bei Lawinenwarnstufe 3 von fünf passieren erfahrungsgemäß die meisten Unfälle. Der Lawinenwarndienst empfiehlt WintersportlerInnen Zurückhaltung abseits des gesicherten Skiraums. Skitourengeher und Variantenfahrten sollten sich im freien Skiraum – wenn überhaupt – auf mäßig steiles Gelände beschränken. Es gilt zudem, Auslaufbereiche großer Lawinen zu beachten. Unerfahrene sollten unbedingt auf den geöffneten Abfahrten und Routen bleiben. (TT.com)