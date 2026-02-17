Unsere Olympia-Medaillengewinner kommen nach Innsbruck!

Das „Austria House“ in Cortina bot in den letzten zwei Wochen einen Rahmen für einmalige Begegnungen, kreierte internationale Sichtbarkeit und war vor allem eines: Ein Ort zum Feiern und Grund dazu gab es reichlich!

Viele weitere Medaillen-Gewinner feierten mit österreichischer Küche und landestypischer Gastfreundschaft im Austria Haus mit starker Tiroler Beteiligung. Ein Medaillenregen für das „Team Austria“ sorgte für Begeisterung und Stolz im ganzen Land.

Beeindruckende Leistungen

Über Gold in der Team-Kombination Damen Ski Alpin freuten sich Katharina Huber (l.) und Ariane Rädler. © florianrogner photography

Die österreichischen Athletinnen und Athleten haben im internationalen Vergleich mit beeindruckenden Leistungen sowie beispiellosem Teamgeist brilliert und haben Österreich wieder einmal eindrucksvoll und nachhaltig als Wintersportnation positioniert und vertreten. Jede einzelne Medaille und die vielen weiteren Top-Platzierungen stehen dabei nicht nur für sportliche Höchstleistung, sondern auch für jahrelange Vorbereitung, Disziplin und Leidenschaft. Hinter diesen Erfolgen stehen zudem engagierte Trainerteams, Familien und nicht zuletzt unzählige Fans, die vor Ort oder von zuhause aus mitgefiebert haben.

Gold und Silber holten beim Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder: Benjamin Karl und Sabine Payer. © Patrick Steiner

Offizielle Feier

Mit der offiziellen Lotterien Medaillenfeier des Olympic Team Austria in Innsbruck wird die Tiroler Landeshauptstadt zur Bühne des österreichischen Spitzensports und bietet den Medaillengewinnern und Medaillengewinnerinnen einen gebührenden Empfang nach den erfolgreichen Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand Cortina und 50 Jahre nach dem Innsbruck selbst Schauplatz der Winterspiele waren.

So verbindet dieses Jubiläum Innsbrucks olympisches Erbe mit aktuellen Erfolgen und schlägt eine emotionale Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Jubelten über Gold im Super-Team-Bewerb der Skispringer: Stephan Embacher (l). und Jan Hoerl. © OeOC/ JFK Photography

Die Medaillenfeier findet am 23. Februar ab 16:30 Uhr am Landestheater-Vorplatz in Innsbruck statt.