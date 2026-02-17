Mit Hubschrauber geborgen

Zwei Wintersportler in Ischgl von Lawine verschüttet, eine Person verletzt

Ischgl – Bei einem Lawinenabgang in Ischgl ist Dienstagmittag eine Person leicht verletzt worden. Auf einem Wanderweg südlich von Mathon waren drei Wintersportler unterwegs gewesen. Ein Alpinist wurde komplett und einer zum Teil verschüttet. Sie konnten sich selbst bzw. gegenseitig ausgraben, hieß es von der Leitstelle Tirol.

Die verletzte Person wurde schließlich vom Hubschrauber geborgen und mit einer Bergbahn ins Tal gebracht. Weitere Informationen über den genauen Unfallhergang unterhalb des Berglerkopfs (2903 Meter) waren vorerst nicht bekannt. Auch über die Identität bzw. Herkunft der Betroffenen wurden noch keine Angaben gemacht. (TT.com)

