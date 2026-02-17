Zwei Wintersportler in Ischgl von Lawine verschüttet, eine Person verletzt

Ischgl – Bei einem Lawinenabgang in Ischgl ist Dienstagmittag eine Person leicht verletzt worden. Auf einem Wanderweg südlich von Mathon waren drei Wintersportler unterwegs gewesen. Ein Alpinist wurde komplett und einer zum Teil verschüttet. Sie konnten sich selbst bzw. gegenseitig ausgraben, hieß es von der Leitstelle Tirol.