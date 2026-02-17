Zusammenstoß auf Piste am Zettersfeld: 16-Jährige verletzt, Snowboarder flüchtete

Nußdorf-Debant – Zu einem Snowboardunfall ist es am Dienstagvormittag im Skigebiet Zettersfeld gekommen. Eine 16-jährige Österreicherin war gegen 10.15 Uhr auf der blauen Piste mit ihrem Snowboard talwärts unterwegs, als sie unterhalb der Skihütte „Meckis“ stürzte. Die Jugendliche verletzte sich im Bereich des rechten Knöchels und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen, heißt es vonseiten der Polizei.

Während sie versuchte, sich zum rechten Pistenrand zu bewegen, prallte ein bislang unbekannter Snowboarder von hinten gegen ihren Rücken. Dieser stürzte ebenfalls, fuhr jedoch unmittelbar danach weiter – ohne seine Daten vorher bekannt zu geben. Nach dem Zusammenstoß klagte die Snowboarderin zusätzlich über Schmerzen am Rücken und an der Wirbelsäule.

Ein unbeteiligter Skifahrer verständigte daraufhin die Pistenrettung. Die Jugendliche wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Lienz gebracht. Dort wurde sie ambulant behandelt. (TT.com)