Partymeile in der Innenstadt: So feierte Innsbruck den Faschingsdienstag
Höhepunkt des Faschings: Tausende Menschen tummelten sich am Dienstag in der Innsbrucker Innenstadt. Klickt euch durch unsere Bildergalerie!
Innsbruck – Trotz neblig-grauen Wetters bot sich beim Innsbrucker Faschingsumzug am Dienstagnachmittag ein farbenfrohes Bild: Eine in dieser Form neuartige Faschingsparade, die gemeinsam mit Innsbrucker Traditionsvereinen, Musikkapellen und Faschingsgruppen gestaltet wurde, führte ab 14 Uhr vom Bozner Platz über die Meraner Straße zur Maria-Theresien-Straße, wo bis 20 Uhr für Bühnenprogramm gesorgt ist.
Die BesucherInnen, die die Straßen säumten – viele von ihnen ebenfalls verkleidet – ließen sich auch von Nieselregen und Nebelschleiern nicht die Feierlaune verderben. Traditionelle Fasnachtsfiguren sorgten ebenso für Unterhaltung wie Gruppen, die sich in satirischer Weise aktueller Themen annehmen, von der Igler „Bob- und Pannenbahn“ bis zum Hotel Europa. (TT)