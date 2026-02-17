Partymeile in der Innenstadt: So feierte Innsbruck den Faschingsdienstag

Höhepunkt des Faschings: Tausende Menschen tummelten sich am Dienstag in der Innsbrucker Innenstadt. Klickt euch durch unsere Bildergalerie!

Innsbruck – Trotz neblig-grauen Wetters bot sich beim Innsbrucker Faschingsumzug am Dienstagnachmittag ein farbenfrohes Bild: Eine in dieser Form neuartige Faschingsparade, die gemeinsam mit Innsbrucker Traditionsvereinen, Musikkapellen und Faschingsgruppen gestaltet wurde, führte ab 14 Uhr vom Bozner Platz über die Meraner Straße zur Maria-Theresien-Straße, wo bis 20 Uhr für Bühnenprogramm gesorgt ist.