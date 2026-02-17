Vonn in US-Krankenhaus überstellt: „Meine Verletzung ist viel schwerer“

Intensivstation, Krankenwagen, Flugzeug, Krankenwagen, US-Krankenhaus. Lindsey Vonn ist endlich in der Heimat gelandet. Eine Woche nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt wurde die Speed-Spezialistin in die USA überstellt.

„Mein Bein ist noch in viele Teile gebrochen, aber endlich bin ich zuhause“, schrieb Vonn, die ihre Reise per Video dokumentierte. Sie bedankte sich beim medizinischen Personal und schaute mit Optimismus der nächsten Operation entgegen. Dann soll der X-Fix (Metallgerüst) aus dem Bein entfernt werden.

„Meine Verletzung ist viel schwerer als nur ein gebrochenes Bein. Ich arbeite noch daran, zu verstehen, was es bedeutet und welcher Weg noch vor mir liegt“, führte die 41-Jährige weiter aus. Ein Update zu ihrer Verletzung werde sie in den nächsten Tagen teilen. (TT.com)