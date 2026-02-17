Sieger ohne Promille: Das ist das beste Bier ohne Alkohol

Eine Expertenjury rund um die Gastro-Insider von Gault&Millau verkostete 27 alkoholfreie Biere aus Österreich. Die Sieger kommen aus Oberösterreich und aus Wien.

In der Fastenzeit verzichten viele bewusst auf bestimmte Genussmittel. In Österreich bedeutet das häufig: Alkoholfasten. Um den Verzicht zu erleichtern, greifen viele zu alkoholfreien Alternativen.

Alkoholfreies Bier liegt im Trend

Doch auch außerhalb der Fastenzeit wird immer mehr Gerstensaft ohne Promille getrunken. Laut dem Verband der Brauereien Österreichs liegt der Marktanteil alkoholfreier Biere mittlerweile bei über vier Prozent – Tendenz steigend.

Gesundheitliche Vorteile und Vielseitigkeit

Alkoholfreies Bier punktet nicht nur mit dem fehlenden Alkohol, sondern auch mit seinen funktionellen und gesundheitlichen Vorzügen. Es enthält wertvolle B-Vitamine, Polyphenole sowie Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Natrium, die den Elektrolythaushalt regulieren.

Gewinner aus Oberösterreich und aus Wien

Gleich zwei Brauereien konnten beim Test von Gault&Millau so sehr überzeugen, dass sie gemeinsam auf den ersten Platz gesetzt wurden. Das ist zum einen die Brauerei Ried aus aus Ried im Innkreis in Oberösterreich und zum anderen die Rodauner Biermanufaktur aus Wien.

Das Testergebnis: Die besten alkoholfreien Biere, Teil 1 Kategorie Helles / Lager / o.A. 1. Rieder Alkoholfrei * 1. Rodauner Strizzi Alkoholfrei * 3. Mohren Alkoholfrei 4. Puntigamer Prost 0.0 5. Baumgartner Alkoholfrei 6. Grieskirchner Alkoholfrei 7. Gusswerk Jakobsgold Bio alkoholfrei * 7. Trumer Freispiel * 9. Murauer Alkoholfrei 10. Thalheimer Alkoholfrei * 10. Schwechater Alkoholfrei (Dose) * 10. Gösser Natur Gold Alkoholfrei * * ex aequo Platzierungen Insgesamt wurden in dieser Kategorie 22 Produkte verkostet, veröffentlicht werden hier die Top 10, die überraschenderweise ein Dutzend sind, da drei Biere punktegleich auf Rang 10 landeten.

Die Experten-Jury

Gault&Millaut lud dazu eine Jury zur Verkostung ein. Angeführt wurde das Expertenteam vom amtierenden Biersommelier-Staatsmeister Oliver Klamminger. Unterstützt wurde er von Ursula Huber und Julian Selinger, Mitglieder des Biersommelier-Nationalteams, das bei der Weltmeisterschaft 2025 Gold im Mannschaftsbewerb holte.

Stehend: Oliver Klamminger, Ursula Huber, Dominique Schilk, Leo Doppler, Martina Hohenlohe; sitzend: Bernhard Degen, Romana Fertl, Barbara Bahr, Julian Selinger

Weitere Jury-Mitglieder waren Dominique Schilk, Braufrau und Gastronomin der Bierbar Hawidere, Biersommelière Barbara Bahr, Sensorikerin Romana Fertl von Opensense.at, Gastronom Leo Doppler vom Restaurant Hansen sowie Bernhard Degen von Gault&Millau.

Vielfalt der Bierstile und Produktionsmethoden

Die Verkostung war eine Herausforderung, heißt es von Gault&Millau, da viele Brauereien keine Angaben zu den Bierstilen oder Produktionsmethoden machten.

Das Testergebnis: Die besten alkoholfreien Biere, Teil 2 Kategorie Weizen- bzw. Weißbier 1. Rieder Weiße Alkoholfrei 2. Die Weisse Alkoholfrei 3. Murauer Kristallweizen Alkoholfrei Insgesamt wurden in dieser Kategorie fünf Produkte verkostet, veröffentlicht werden hier die besten drei.