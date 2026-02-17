Nach Innsbruck geflogen
Über Piste hinausgeraten: Skifahrer in Tux schwer verletzt
Tux – Ein 65-jähriger Skifahrer wurde am Dienstag im Skigebiet Eggalm in Tux schwer verletzt. Der Schwede war gegen 13.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 78 in Richtung Lattenalm unterwegs, als er bei widrigen Witterungsverhältnissen vermutlich über den Pistenrand hinausgeriet und auf einen darunter verlaufenden Weg stürzte, berichtet die Polizei.
Der 65-Jährige, der keinen Skihelm trug, erlitt Verletzungen an Wirbelsäule, Hals, Kopf und Schulter. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)