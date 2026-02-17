Über Piste hinausgeraten: Skifahrer in Tux schwer verletzt

Tux – Ein 65-jähriger Skifahrer wurde am Dienstag im Skigebiet Eggalm in Tux schwer verletzt. Der Schwede war gegen 13.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 78 in Richtung Lattenalm unterwegs, als er bei widrigen Witterungsverhältnissen vermutlich über den Pistenrand hinausgeriet und auf einen darunter verlaufenden Weg stürzte, berichtet die Polizei.