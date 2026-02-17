Brandgefahr beim Recycling
Innsbrucker Wissenschaftler erklärt: Erste E-Autos fahren bereits mit Salz
Das Metall Lithium war als kritischer Rohstoff für Lithium-Ionen-Akkus – Energiespeicher für Elektromotoren – bisher unersetzbar. Nun gibt es eine Alternative.
© iStock
Seltene Erden und Lithium sind essenziell für die moderne Technologie und die Energiewende, ihr Abbau ist aber problematisch für die Umwelt. Parallel dazu entwickeln sich Alternativen, erste E-Autos fahren statt mit Lithium-Ionen-Akkus bereits mit Salzbatterien.