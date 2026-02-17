Brandgefahr beim Recycling

Innsbrucker Wissenschaftler erklärt: Erste E-Autos fahren bereits mit Salz

Das Metall Lithium war als kritischer Rohstoff für Lithium-Ionen-Akkus – Energiespeicher für Elektromotoren – bisher unersetzbar. Nun gibt es eine Alternative.
© iStock
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Seltene Erden und Lithium sind essenziell für die moderne Technologie und die Energiewende, ihr Abbau ist aber problematisch für die Umwelt. Parallel dazu entwickeln sich Alternativen, erste E-Autos fahren statt mit Lithium-Ionen-Akkus bereits mit Salzbatterien.