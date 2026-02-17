Mitarbeiterin bekam Vorzug
Sachfremde Motive? Kritik an Jobvergabe in Leonore Gewesslers Ministerium
Grünen-Chefin Leonore Gewessler wird von einer Postenvergabe aus ihrer Zeit als Infrastrukturministerin eingeholt. Eine leer ausgegangene Bewerberin beschwerte sich bei der Gleichbehandlungskommission und bekam recht.
Die Bundes-Gleichbehandlungskommission gab einer Bewerberin recht, die unter der jetzigen Grünen-Chefin nicht zum Zug kam. Aus ÖVP, FPÖ und NEOS setzt es heftige Kritik an der Ex-Ministerin.